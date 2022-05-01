Жители Мелитополя вышли на первомайскую демонстрацию с антифашистскими плакатами

Первомайская демонстрация прошла в освобожденном от украинских националистов Мелитополе. Фотографии с места событий опубликовал Telegram-канал RT.

На опубликованных кадрах видно, что жители города вышли на улицу с плакатами, на которых написаны лозунги, осуждающие фашизм и действующие власти Украины.

Мелитополь перешел под контроль российских войск 24 февраля. Мэр города Татьяна Дальниченко заявила, что украинские власти отключили город от электроснабжения, обвинив в этом российских военных.

В первой половине апреля в городе возобновили работу школы и детские сады. Как пояснила мэр, детям нужно дать закончить учебный год, чтобы они перешли в следующие классы.