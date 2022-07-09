Российские военные впервые применили новое ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 против малоразмерных украинских беспилотников. Такие дроны ВСУ применяют против подразделений ВС РФ и военнослужащих ДНР и ЛНР.

Об использовании комплекса в зоне спецоперации сообщил источник ТАСС. По его словам, ружье ЛПД-801 может эффективно противодействовать украинским коптерам, потому что многие из них представляют переделанные в бытовых условиях беспилотники.

«Они изначально не были рассчитаны на использование в условиях серьезного радиоэлектронного противодействия», — пояснил он.

Официально об использовании ЛПД-801 не сообщалось. Это ружье радиоэлектронной борьбы способно направленно глушить каналы управления и навигационный сигнал беспилотников. По словам разработчиков, ЛПД-801 может подавлять БЛА на расстоянии до 1,5 километров.