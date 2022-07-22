Русский плен страшнее смерти? Западная пропаганда продолжила очернять Россию

Западные СМИ пишут, что иностранные наемники на Украине предпочитают суицид русскому плену. На деле куда большая опасность исходит от ВСУ: при наступлении союзных войск им приказано уничтожать иностранцев, которые слишком много знают. При этом Россию всем силами продолжают демонизировать и очернять. Однако даже через глухой информационный барьер удается посеять зерна правды.

Наемники боятся попасть в плен

Иностранные наемники, что на Украине так напуганы перспективой плена, что готовы на самоубийство. Похоже, многих впечатлили открытые суды в ДНР над захваченными иностранными солдатами и осознание, что родное государство не станет их выручать. При этом уезжать по домам «солдаты удачи» еще не готовы, но многие заявляют, что «не собираются попадать в плен к российским войскам», сообщил телеканал NBC.

Один ветеран армии США утверждал, что прячет при себе маленькую ручную гранату с привязанной к ней веревкой на случай захвата в плен. Некоторые признаются, что носят в отдельном кармане пулю «на всякий случай». Есть и те, что решили броситься с ножом на российских солдат, когда кончатся патроны. Правда, многие считают, что это не более чем бравада.

При этом наемники отмечают и тяготы военной жизни. Они постоянно жалуются на нехватку снабжения, задержки поставок западного оружия, плохую связь и коммуникации между группами. Многие говорят, что все стратегии контрнаступления были неудачными из-за того, что командование до сих пор придерживается устаревшей тактики ведения боя.

ВСУ для наемников опаснее русских

При этом наемникам стоило бы начинать бояться не русского плена, в котором, кстати, довольно гуманные условия содержания, а украинских военных. Совсем недавно стало известно, что они получили от командования приказы ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке, поскольку те владели определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе.

Бойцы ЛНР уже нашли несколько тел погибших зарубежных наемников, от которых решили избавиться, чтобы они не раскрыли секретные данные в плену. Тела «солдат удачи» были сожжены, однако удалось установить, что это среди погибших были поляки и англичане. Ранее сообщалось, что в Лисичанске находилось более 120 наемников из Великобритании, Франции, США и Польши.

Пленный американский наемник, бывший военный Александр Дрюке заявил, что на Украину его привела западная пропаганда, которая формирует мнение «плохого русского». По прибытии «солдат удачи» с удивлением понял, что все совсем не так. Пленный также пожаловался, что украинское командование его бросило.

Хотя к иностранным наемникам довольно хорошо относятся в российском плену, они не могут рассчитывать на защиту Женевской конвенции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Это связано с тем, что зарубежные солдаты не являются военнослужащими украинской армии. Глава ДНР Денис Пушилин также подтвердил, что в отношении военных преступников будут применять высшую меру наказания.

Западный обыватель обманут их пропагандой

Эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360» предположил, что рассказы о страхах наемников перед русским пленом больше попахивают некой информационной пропагандой. У тех же американских солдат существует другая концепция: если он попадет в плен, так или иначе правительство США его вызволит.

«Самоубийства в корне противоречит той ментальности, той идеологии, которая на протяжении многих лет вкладывалась западным обществом в свою армию. Думаю, материал NBC — некое извращенное представление, которое попало в СМИ с целью пропаганды, что российская армия каким-то особым образом относятся к американским военнослужащим, действующих в интересах киевского марионеточного режима», — сказал Орлов.

Он добавил, что подобные сообщения нужно рассматривать в контексте попыток очернения России. Это мейнстрим западных СМИ, которые непрерывно транслируют гадкую картинку на некрепкие мозги западных обывателей. Но несмотря на то, что Запад поставил глухой информационный барьер, информация о России и из России доходит.

«По неофициальным каналам, через соцсети, на уровне простого человеческого общения, через разговоры с родственниками информация доходит. Те, кто особо погружены или интересуются этими событиями, они, конечно, знают правду. А вот до обывателя, который не увлечен этой темой и получает информацию только по телевизору, достучаться достаточно проблематично», — отметил эксперт.

Он добавил, что на Западе есть люди, которые симпатизируют России и понимают ее политическую позицию. Пусть их и не так много, ради них важно продолжать ту работу, которую ведут российские СМИ. Потому что даже это маленькое зерно правды, которое бросают в ту почву, дает свои всходы.