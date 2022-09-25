«С какой совестью будет жить Зеленский?» Жительница Донецка заявила, что русский народ непобедим во все времена | 360°

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Viber «С какой совестью будет жить Зеленский?» Жительница Донецка заявила, что русский народ непобедим во все времена Жительница Донецка заявила, что русский народ непобедим во все времена

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Жительница Донецка поделилась бурными эмоциями касательно возможности, чтобы республика наконец-то присоединилась к России. Интервью у женщины взял канал «360».

Жители Кировского, одного из самых обстреливаемых района Донецка, участвуют в референдуме по присоединению к Российской Федерации.

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Так, голосующая женщина Лидия Григорьевна поблагодарила президента РФ Владимира Путина за то, что он не забыл о жителях Донбасса.

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«Россия! Привет, родина! Давно это все пора было, давно. Зеленский — с какой совестью он будет жить? Как так можно издеваться над нами, будто мы нелюди? Это все невыносимо», — также сказала она.

«Спасите нас и сохраните от всего этого. Я здесь прожила очень долго, я родилась в России, 20 лет там была. Родина моя — Россия. В Донецке я с 1962 года, считай, всю жизнь прожила. Но душа моя — Россия. Дети мои здесь, они голосуют за [присоединение] ДНР. Владимир Владимирович, низкий вам поклон, что вы нас не забыли. Мы не забудем этого никогда. Мы непобедимы. Русский народ непобедим во все времена, как бы нас ни гнобили, как бы нас ни убивали», — со слезами произнесла женщина.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что референдумы о присоединении к Российской Федерации, которые проходят на освобожденных территориях и в Донбассе, — это «великий исход» русских земель с Украины. Шеремет сказал, что Россия поддержит выбор народов, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

По информации ВЦИОМ, вхождение Запорожской и Херсонской областей в состав России поддерживают почти 90% жителей. В ЛНР и ДНР цифры еще выше — там о признании республик российскими субъектами высказались по 97% респондентов.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

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