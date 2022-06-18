Русский язык запретили в школах Николаева

С 1 сентября в школах Николаева запретили русский язык. Такое постановление вынес исполком Николаевского городского совета. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

В Сети появилась копия постановления, которое подписал глава Николаевского горсовета Александр Сенкевич.

В документе говорится, что с 1 сентября 2022 года в школах Николаева запрещается функционирование классов с первого по четвертый с обучением на русском языке. Изучение русского языка как предмета, курса и факультатива запрещается во всех классах.

Русский язык также запретили использовать для оформления образовательной среды в николаевских школах.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предложил отменить изучение русского языка в украинских школах. Кремень заявил, что уже с 1 сентября следует рассмотреть замену русского языка другими предметами.