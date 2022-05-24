Русский язык станет вторым государственным в Херсонской области

Русский язык получит статус государственного наравне с украинским в Херсонской области. При этом последний запрещать не станут. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Русский язык наравне с украинским станет государственным в Херсонской области. Основным языком для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения станет русский язык», — сказал Стремоусов в разговоре с РИА «Новости».

Он уточнил, что в регионе не станут запрещать украинский язык. Местные власти не намерены играть в какие-либо языковые истории. Детей в школах и студентов в вузах будут учить на русском языке. Если родители захотят, то сформируют также украинские классы.

«Мы не будем ущемлять ничьих прав», — отметил замглавы администрации.

Он подчеркнул, что в Херсонской области также проживает большая община крымских татар. В Крыму ранее придали статус государственного крымско-татарскому языку — целесообразность этого в Херсонской области также предметно обсудят. Вопрос поднимут на встрече с общиной.

Ранее глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо сообщил о создании в регионе бивалютной зоны. Население сможет пользоваться как гривнами, так и рублями.