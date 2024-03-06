Спецоперация 06 марта 2024, 10:53 «Русских людей немало». Подпольщики — о ситуации в Одессе Подпольщики заявили, что в Одессе много пророссийски настроенных жителей Unsplash

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Пророссийски настроенных жителей в Одессе немало, однако они стараются не привлекать к себе лишнее внимание. Такое заявление сделал представитель подполья в интервью ТАСС.

«Русских людей в Одессе на самом деле немало, но они не высовываются — чтобы иметь шанс дождаться освобождения», — пояснил он.

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Собеседник агентства добавил: все помнят, что было с активистами «антимайдана». Поэтому люди понимают, что сейчас нет смысла рисковать и протестовать, ведь их разгонят и «заберут быстро». Кроме того, сейчас в городе много чиновников и переселенцев с Западной Украины.

Ранее подпольщики в Херсоне ликвидировали прикомандированных сотрудников украинской службы безопасности. В городе продолжаются террор мирных жителей, многих насильно мобилизуют в украинскую армию, поэтому каждая успешная диверсия сберегает жизни херсонцев.

Подпольные организации действуют во многих городах Украины. Так, во Львове дотла сожгли завод по производству дронов, а харьковские партизаны отправили ВСУ смертельные «подарки».