Русские всегда не готовы к войне, но всегда побеждают | 360°

Эксклюзив 02 октября 2022, 22:27 Поделиться Telegram

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Viber Русские всегда не готовы к войне, но всегда побеждают «Голос Мордора»: русские всегда побеждают в войнах, даже если кажется, что они проигрывают РИА «Новости»

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История России показала, что русские никогда не готовы к войне и сперва могут пойти на уступки врагу, но по итогу они всегда выходят из всех противостоянием победителями. Об этом в своей колонке после последних сообщений о ходе специальной операции написал для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

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Далее — прямая речь.

Русские все делают поздно. И всегда не готовы к войне. Это данность, изменить которую если возможно, то для этого необходим какой-то ментальный перелом. В 1812 Российская Империя не была готова к войне. И итог этого очевиден — пришлось сдать саму Москву и долгое время сидеть в лесах. Правда, закончилось все в 1814 и уже в Париже, но первую часть той войны назвать успешной ни у кого язык не повернется.

Не были готовы к войне в 1941. Даже несмотря на то, что готовились, а по количеству танков, причем очень неплохих, и вовсе превосходили Германию. Но 1941 год стал настоящей катастрофой, враг оказался под Москвой. Целые армии попадали в котлы, вместе с ними гибли генералы, были и уклонисты от мобилизации, очень много. Куда больше, чем сейчас.

Сейчас мужики из «Барс», которые до последнего держали Лиман, говорят, что резервы подошли очень поздно и их было мало для того, чтобы переломить ситуацию. Ключевое слово — поздно. Потому что даже если не перехватывать инициативу, можно было попробовать удержаться и подождать, пока будут переброшены новые резервы.

Пишут, что виноваты какие-то генералы и Генштаб. Да. Они всегда виноваты. И в 1812 году, и в 1941. Но куда больше виновато то, что мы, русские, никак по-другому не можем. Наш замечательный «авось», а то и «само пройдет», всегда доводят ситуацию до критической точки. Отто фон Бисмарк вывел гениальную формулу — русские долго запрягают, но быстро едут. И он совершенно прав.

И в этот раз все тоже поздно. Поздно осознали, что война идет не лишь руками украинцев, а за ними стоит весь запад. Поздно осознали, что линию фронта больше чем в тысячу километров невозможно удерживать лишь частью армии мирного времени. Поздно начали мобилизацию.

Поздно, поздно, поздно. Об этом потом напишут все учебники истории. На обложках которых, на возвышающейся над Днепром Родине-Матери будет развеваться русский триколор. Потому что ездим все равно быстро.

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