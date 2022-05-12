«Русские пленных не берут». Солдат ВСУ рассказал, как его запугивали собственные командиры

Военкор «Известий» показал, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. Один из солдат ВСУ был приятно удивлен отношением бывших противников и рассказал о том, как его и однополчан запугивали собственные командиры.

«Они говорили, что в плен никого не берут. Было предположение, что мы не останемся в живых. Но когда попали в плен, совсем поменялось впечатление. По-людски относились, по-доброму и сохранили нам жизнь», — рассказал Сергей Радченко.

Истории военнопленных примерно одинаковы: были ранены, однополчане бросили, а российские солдаты подобрали, оказали медпомощь, отвезли в госпиталь. После лечения перевели в центр содержания военнослужащих ВСУ и территориальной обороны.

Сейчас они живут в отапливаемых палатках. Спят украинцы на кроватях, выставленных шеренгой. Для развлечения им регулярно включают песни военных лет.