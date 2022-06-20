«Накормили людей». Жители ДНР получили очередную партию гумпомощи

Военнослужащие российской армии доставили в освобожденные районы Донецкой Народной Республики партию гуманитарной помощи. Местные жители поблагодарили их за лекарства и продукты, сообщил телеканал «Звезда».

Колонны гумпомощи отправились к месту максимально оперативно. Военные Центрального федерального округа из Координационного центра гуманитарной помощи собрали партию сразу после того, как стало известно об освобождении очередного населенного пункта. Наборы раздали прямо из грузовика. Местные жители получили лекарства, продукты длительного хранения, средства гигиены и другие необходимые вещи.

«Пришли русские, хоть накормили людей», — сказала одна из местных жительниц.

Партию гуманитарной помощи в рамках подмосковного проекта «Доброе дело» также доставили в Северодонецк на территории ЛНР. Кроме продуктов военные привезли памперсы для взрослых, присыпки, антисептики и воду.