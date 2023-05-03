Спецоперация 03 мая 2023, 02:01 «Русские начали охоту». Удары по местам дислокации ВСУ лишили Украину боеприпасов и ключевых офицеров Экс-советник Пентагона Макгрегор: недавний удар России лишил ВСУ ключевых офицеров РИА «Новости»

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В результате недавнего ракетного удара российской армии по позициям ВСУ Украина лишилась складов с боеприпасами и ключевых офицеров. Об этом рассказал на своем YouTube-канале бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Русские начали охоту за целыми кластерами с вооружением и техникой», — заявил экс-советник.

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По данным Макгрегора, Вооруженные силы России ликвидировали большой склад ВСУ в Краматорске, где хранилось до 200 тонн боеприпасов. Ракетный удар российские войска нанесли по девяти штабам украинских бригад, добавил американский военный.

Ранее Макгрегор сообщил, что украинские военные не в состоянии отвечать на удары ВС России, поэтому к анонсированному наступлению ВСУ будут готовы нескоро. В НАТО ситуацию на Украине считают «гиблым делом». ВСУ потеряли до 90% поставленной Западом техники, заявил экс-советник.