Спецоперация 14 декабря 2022, 13:08 Русские хакеры узнали число пропавших без вести солдат ВСУ Mash: хакеры из Anarchist Kombatant узнали о 35 тысячах пропавших без вести солдатах ВСУ Unsplash

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Русские хакеры из группировки Anarchist Kombatant взломали служебный архив начальника генштаба ВСУ Сергея Шапталы и узнали, что пропавшими без вести числятся 35 382 украинских солдата. Об этом написал Telegram-калал Mash. Издание уточнило, что речь идет о погибших, которых признали пропавшими из-за того, что их тела остались на поле боя. Их семьи не получат компенсаций, поскольку этих солдат официально не признали жертвами.

Количество таких военнослужащих секретно озвучил кадровый центр ВСУ. Число значилось в справке, которую отправили генерал-лейтенанту Сергею Шаптале. В приложении к письму есть список погибших, которые числятся пропавшими без вести, по данным на 30 ноября. Большинство — из сухопутных войск и теробороны.

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Ранее стало известно, что под Авдеевкой погиб командир батальона ВСУ Андрей Верхогляд. Русские военкоры отметили, что ВСУ теряют не только солдат и командиров нижнего звена, но и тех, кто мог бы встать во главе крупных подразделений.

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