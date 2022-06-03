Руслан Осташко заявил, что США осознают последствия поставки HIMARS на Украину

США осознают, что поставки с их стороны HIMARS на территорию Украины приведет к большому количеству жертв военных действий. Таким мнением поделился политолог, известный телеведущий Руслан Осташко. Об этом сообщил Runews.

Ранее посол США на Украине заявила, что страна не будет заниматься регулировкой дальности стрельбы РСЗО HIMARS. По ее словам, за это будет отвечать Киев. Однако Руслан Осташко заявил, что верить словам американского дипломата не стоит.

«Дальность этих систем зависит от типа ракет, которые в них устанавливают. Украина эти ракеты не производит, соответственно, будет использовать то, что им дадут. И дальше, чем заложено производителем ракеты, конечно, не полетят», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что подобное вооружение Украина может использовать для ударов по территории Крыма, так как Вашингтон и Киев не признают полуостров российским. Осташко отметил, что Соединенные Штаты прекрасно осознают данные риски.