Руководство Запорожья объявило об открытии гражданского движения из Донбасса в Крым

Гражданские автомобили смогут поехать из Донбасса в Крым через Мариуполь, Мелитополь и Херсон. Об этом сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

На минувшей неделе об открытии движения в Крым по материку — из Ростова-на-Дону через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь — рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что по маршруту можно осуществлять доставку продовольствия и военных грузов, а говорить о гражданских поездках пока рано.

«Не только для военных [перевозок подходит маршрут]. Лично сам уже ездил из Херсона через Мелитополь в Бердянск, Мариуполь, Новоазовск. Через Новоазовск выезжал в Россию. По этому маршруту лично ездил на обычной легковой машине, не на военной, — сообщил Рогов.

По его словам, маршрут будет очень востребованным: желающих много, а на границе выстраиваются очереди — трасса не рассчитана на такой трафик. Рогов выразил надежду на возобновление движения по классическому маршруту.

«Мы с нетерпением ждем и делаем все возможное, чтобы был сухопутный коридор классический — это из Москвы в Крым через Запорожье и Харьков. Это еще имперский и советский маршрут», — резюмировал чиновник.

Путь Украина перекрыла в 2014 году после присоединения Крыма к РФ. Железная дорога не работала, а автомобильное движение было возможно только в частном порядке.