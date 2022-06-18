«Руки коротки». Бальбек отреагировал на угрозы Украины вернуть Крым силой

Заявления о силовом возвращении Крыма в состав Украины делают люди, которые «отродясь автомат не держали». Такое мнение РИА «Новости» высказал крымский политический эксперт Руслан Бальбек. Политолог подчеркнул, что для такого у Украины «руки коротки».

Представитель Владимира Зеленского «по Крыму» Тамила Ташева заявила, что власти Украины после 24 февраля пересмотрели планы по возвращению полуострова. По ее словам, теперь этого будут добиваться военным путем, при этом особый статус Севастополя будет упразднен.

«Я, конечно, допускаю, что планы военной операции против Крыма разрабатывают, но здесь, что называется, руки коротки. И все мы привыкли к тому, что громкие милитаристские заявления на Украине делают люди, которые отродясь автомат не держали», — прокомментировал слова Ташевой Бальбек.

Бальбек считает, что поставки западного вооружения «вскружили голову» киевскому режиму. Обстрелы Донецка «возвышает украинских военных в их же глазах», высказывания о силовом возвращении Крыма Бальбек считает популистскими заявлениями.