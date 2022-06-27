RT снял видео о российских специалистах, помогающих жителям Донбасса

RT снял видеоролик, в котором показал, как специалисты из разных регионов России помогают восстанавливать Донбасс. На освобожденные территории уже приехали работники из разных сфер.

Сотрудники МЧС России вместе со спасателями Донецкой Народной Республики сейчас разбирают завалы в Мариуполе. Строители из Нижнего Новгорода укладывают новое дорожное полотно в городе Харцызске (ДНР).

Руководство российских регионов помогает населенным пунктам ДНР и ЛНР. Например, Башкирия помогает городу Красный Луч (ЛНР). Туда уже прибыли врачи и начали принимать пациентов в местных больницах.