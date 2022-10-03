Жители Кременной начали уезжать в ЛНР | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 20:30 Поделиться Telegram

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Viber Жители Кременной начали уезжать в ЛНР RT сообщил, что жители Кременной уезжают из города в сторону ЛНР РИА «Новости»

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Жители Кременной покидают город и уезжают в сторону ЛНР. Об этом сообщила корреспондент RT Юлия Мартовалиева. Ее репортаж опубликовали в Telegram-канале издания.

В городе уже закрылось большинство торговых точек, многие магазины закрылись. Местная шахта полностью разрушена.

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«ВСУ по ней стреляли постоянно, пока совсем на днях не разрушили», — рассказала Мартовалиева.

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Она отметила, что город почти полностью опустел. По ее словам, в Кременной остались практически только пожилые люди.

Корреспондент сказала, что горожане в курсе текущей обстановки на линии фронта и понимают, что их населенный пункт может стать следующим рубежом боевых столкновений,

По данным RT, в этой зоне спецоперации России на Украине союзные войска выстраивают линию обороны на стратегически важных направлениях — Лисичанск, Сватово и Северодонецк.

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