Спецоперация 08 апреля 2024, 11:26 RT показал кадры уничтожения украинской гаубицы 2С3 «Акация» в ДНР

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Военные 305-й артиллерийской бригады группировки «Восток» ликвидировали украинскую гаубицу 2С3 «Акация» в районе Великой Новоселки в ДНР. Кадры уничтожения самоходки опубликовал RT.

Известно, что бойцы ВСУ пытались замаскировать технику в лесу, однако российским военным удалось установить ее местонахождение. По машине нанесли удар корректируемым боеприпасом «Краснополь». Видео сняли 5 апреля.