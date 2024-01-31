Спецоперация 31 января 2024, 10:50 RT опубликовал видео со скрытыми постами спецназа «Ахмат» в зоне СВО

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RT обнародовал видео со скрытыми постами спецназа «Ахмат» на Краснолиманском направлении фронта. «Экскурсию» военкору Владу Андрице провел командир взвода с позывным Большой.

Судя по кадрам, пункт силовиков оснащен буржуйкой, а стены обиты коврами. Там же обитает кошка Соня, которая гоняет мышей.

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В ходе беседы Большой отметил, что военнослужащим удалось отодвинуть позиции ВСУ примерно на 3,5 километра.