31 января 2024, 10:50
RT опубликовал видео со скрытыми постами спецназа «Ахмат» в зоне СВО
RT обнародовал видео со скрытыми постами спецназа «Ахмат» на Краснолиманском направлении фронта. «Экскурсию» военкору Владу Андрице провел командир взвода с позывным Большой.
Судя по кадрам, пункт силовиков оснащен буржуйкой, а стены обиты коврами. Там же обитает кошка Соня, которая гоняет мышей.
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В ходе беседы Большой отметил, что военнослужащим удалось отодвинуть позиции ВСУ примерно на 3,5 километра.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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