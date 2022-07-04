Военные обстреляли 4 украинских взвода РСЗО в ДНР

Воздушно-космические силы России нанесли удары по четырем украинским взводам реактивных систем залпового огня на территории ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием в рамках контрбатарейной борьбы по четырем взводам РСЗО. Они находились вблизи населенных пунктов Тарасовка, Новая Полтавка и Ульяновка.

Кроме того, за сутки ВКС России уничтожили семь пунктов управления ВСУ, в том числе в районе Северска ДНР. Они также разбили два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске, батарею реактивных систем залпового огня «Град», войска и технику в 16 районах.