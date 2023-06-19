Спецоперация 19 июня 2023, 07:43 ВС России при помощи «Торнадо-С» уничтожили HIMARS ВСУ Минобороны: ВС России при помощи «Торнадо-С» уничтожили украинский HIMARS РИА «Новости»

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Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» Западного военного округа (ЗВО) ликвидировал в зоне спецоперации управляемую ракету американский РСЗО HIMARS. Об этом сообщило Минобороны, написало РИА «Новости».

«Торнадо-С», созданная на базе на базе «Смерча», может использовать управляемые реактивные снаряды.

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«Одной из таких управляемых ракет расчет… точным попаданием уничтожил… натовский HIMARS», — сказано в сообщении ведомства.

Министерство уточнило, что ВС России продолжают ударять с помощью ракетного оружия по боевой технике и объектам военной инфраструктуры ВСУ. Ранее стало известно, что группировка «Юг» ликвидировала три опорных пункта противника в ДНР с помощью систем «Солнцепек».

Также Минобороны РФ сообщало о неудачной попытке атаки украинских сил на Краснолиманском направлении. Ее сорвали российские десантники.