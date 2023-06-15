Спецоперация 15 июня 2023, 04:38 РСЗО «Смерч» получит управляемые снаряды в зоне спецоперации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» должна получить управляемые снаряды для использования в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

На данный момент из отечественных РСЗО может применять такие снаряды новая система «Торнадо-С», которую создали по аналогии «Смерча». При этом сам «Смерч» способен использовать только базовые неуправляемые ракеты с режимом коррекции по тангажу и рысканию. Самая большая дальность таких снарядов составляет 90 километров.

Реклама

«На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО „Смерч“. В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции», — привело агентство слова источника.

В материале указано, что управляемые ракеты РСЗО планируют оснащать инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией. Это стандартная вариация для боеприпасов подобного типа, которая превратит «Смерч» в высокоточное оружие.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что гиперзвуковые ракеты сейчас могут ликвидировать только российские системы ПВО. Он отметил, что отечественное производство боевой авиации существенно превосходит конкурентов.