15 июня 2023, 04:38
РСЗО «Смерч» получит управляемые снаряды в зоне спецоперации
Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» должна получить управляемые снаряды для использования в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
На данный момент из отечественных РСЗО может применять такие снаряды новая система «Торнадо-С», которую создали по аналогии «Смерча». При этом сам «Смерч» способен использовать только базовые неуправляемые ракеты с режимом коррекции по тангажу и рысканию. Самая большая дальность таких снарядов составляет 90 километров.
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«На сегодняшний день появилась возможность применения управляемых снарядов и на РСЗО „Смерч“. В ближайшее время планируется провести их апробацию в зоне проведения специальной военной операции», — привело агентство слова источника.
В материале указано, что управляемые ракеты РСЗО планируют оснащать инерциальной системой наведения со спутниковой коррекцией. Это стандартная вариация для боеприпасов подобного типа, которая превратит «Смерч» в высокоточное оружие.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что гиперзвуковые ракеты сейчас могут ликвидировать только российские системы ПВО. Он отметил, что отечественное производство боевой авиации существенно превосходит конкурентов.
Россия
Оружие
Специальная военная операция РФ на Украине
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