РПЦ обвинила папу римского в некорректном пересказе разговора с патриархом Кириллом

Папа римский Франциск выбрал «некорректную тональность», пересказывая изданию Corriere della sera свой разговор с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, отметили в службе коммуникации отдела внешних церковных связей РПЦ.

Переговоры глав православной и католической церквей прошли 16 марта. Патриарх Кирилл рассказал папе Франциску о Майдане 2014 года, событиях в одесском Доме профсоюзов, решении жителей юго-востока Украины защищать свои права. Он напомнил, что НАТО еще на излете советской эпохи пообещало, что не продвинется на восток, однако позднее приняло в свой состав балтийские республики. Если бы в Альянс вошла Украина, время подлета европейских ракет до Москвы составляло бы всего несколько минут, и Россия не могла этого допустить.

Патриарх Кирилл заметил, что болезненно переживает происходящие события, так как его паства находится по обе стороны конфликта. Он призвал Ватикан, абстрагируясь от геополитической составляющей, подумать, как можно повлиять на положение дел и помочь людям. Однако в интервью изданию Corriere della Sera понтифик заявил, что глава РПЦ во время их онлайн-встречи «с бумагой в руке зачитал оправдания» спецоперации на Украине.

«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора», — указано в заявлении ОВЦС.

Ранее AFP предупредило, что патриарх Кирилл может попасть в шестой санкционный список Евросоюза. Представитель РПЦ Владимир Легойда напомнил, что служители церкви и раньше подвергались гонениям. По информации «Газеты.ru», он назвал такую инициативу неизбирательной и не имеющей связи со здравым смыслом.