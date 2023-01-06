Эксклюзив 06 января 2023, 19:17 Рождественское перемирие в зоне СВО дало России преимущество над Украиной Военный эксперт Насонов: Россия показала превосходство над Украиной, объявив режим тишины РИА «Новости»

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Режим прекращения огня на всей линии соприкосновения в зоне СВО действует с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января. Эксперт по безопасности, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества Роман Насонов сообщил в беседе с «360», что режим рождественского перемирия является для России преимуществом.

ВСУ не прекратили обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск. На Краснолиманском направлении они произвели четыре минометных обстрела, в других областях также наблюдались атаки со стороны украинских боевиков.

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«Россия должна реагировать на действия украинских военных сдержанно и профессионально. Это была наша инициатива, которую не поддержал противник. Команды сверху до личного состава ВСУ не было, и они, наоборот, увидели в этом очередную попытку нашей слабости», — отметил эксперт.

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Насонов также объяснил, почему временное перемирие дает России определенное преимущество.

«Ведь мы показываем не только украинцам, но и всему миру в лице генсекретаря ООН [Антониу] Гутерришу, который поддержал данную позицию России, что являемся мирными людьми, действуя в соответствии с Божьими законами. А Украина, поступая следующим образом, продемонстрировала некую оценку своему внутреннему содержанию», — заметил собеседник «360».

ВСУ не прекращают вести огонь потому, что им никто не дал команды соблюдать режим тишины. Насонов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что не будет реагировать на инициативу российской стороны.

«ВС России могут ответить на атаки ВСУ во время режима тишины с помощью дежурных огневых средств, если командование поставит задачи, связанные с готовностью отразить вражеские действия», — резюмировал эксперт по безопасности.

Объявленный Россией режим прекращения огня позволит сохранить жизни солдат по обе стороны. На это указал временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Владимир Сальдо.