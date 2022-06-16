Рожденные в Херсонской области после 24 февраля дети автоматически станут гражданами России

Все дети, рожденные в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получат российское гражданство. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов в интервью ТАСС.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа, автоматически получают гражданство России», — сказал он.

Стремоусов отметил, что дети-сироты из этого региона уже стали гражданами РФ.

Днем ранее замглавы ВГА Херсонской области сообщил об ажиотажном спросе на российские паспорта. По его словам, жители региона активно интересуются возможностью стать гражданами РФ. Он сообщил, что соответствующие ведомства получили от местных жителей более десяти тысяч заявок на выдачу российского паспорта.

Стремоусов сказал, что население Херсонской области уверено в заботе РФ о гражданах. По его словам, жители региона надеются на социальное и продуктовое обеспечение со стороны России.