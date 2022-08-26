Ротный опорный пункт «Рейхстаг» нашли в Песках после освобождения

Союзные войска нашли в освобожденном поселке Пески на территории Донецкой Народной Республики свастику на стенах и посуде, а также документы о ротном опорном пункте «Рейхстаг», сообщили «Известия».

«Ротный опорный пункт „Рейхстаг“ — это не какое-то сленговое название, это не бойцы Вооруженных сил Украины прикалывались между собой. Нет, это название вполне официальное», — рассказал военкор Валентин Трушнин.

Он обнаружил подтверждающие это документы. Кроме того, в самом крупном опорном пункте ВСУ нашли чашку с нацистской символикой, свастику на стенах и карту с рубежами обороны, где тоже упомянули украинский «Рейхстаг». Военные установили на обломках здания над ним новое знамя Победы.

В поселке Пески не осталось уцелевших жилых домов, а в подвалах националисты оборудовали свои опорные пункты. Их соединила сеть ходов. Благодаря этому бойцы свободно передвигались, и союзным войскам не удавалось выбить их из укрытий. При отступлении ВСУ подожгли подвалы, но некоторые боеприпасы, форма, предметы обихода и бумаги все равно уцелели.