19 мая 2023, 06:36
Ротная тактическая группа ВСУ понесла потери после неудачной вылазки
Группировка «Юг» ВС России предотвратила атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении
Российские войска сорвали атаку ротной тактической группы Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском направлении боевых действий. Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил РИА «Новости», что противник понес потери.
«На соледаро-артемовском оперативном направлении предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике», — сказал он.
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На этом же направлении перехватили две ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. В операции задействовали расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3».
На Авдеевском направлении российские военные сбили беспилотник типа «Фурия», у населенного пункта Горняк уничтожили 10 единиц автомобильной техники и самоходное оружие калибра 155 миллиметров. На Марьинском направлении вывели из строя пять артиллерийских орудий, разбили опорный пункт украинского взвода и три огневых позиции минометчиков. В районе населенного пункта Победа сорвали две попытки ротации войск.
Украинские подразделения устроили беспорядочный обстрел Артемовска, не выбирая цели. Боец ЧВК «Вагнер» назвал это агонией противника.
Минобороны РФ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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