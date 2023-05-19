Спецоперация 19 мая 2023, 06:36 Ротная тактическая группа ВСУ понесла потери после неудачной вылазки Группировка «Юг» ВС России предотвратила атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении РИА «Новости»

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Российские войска сорвали атаку ротной тактической группы Вооруженных сил Украины на соледаро-артемовском направлении боевых действий. Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил РИА «Новости», что противник понес потери.

«На соледаро-артемовском оперативном направлении предотвращена попытка атаки украинской ротной тактической группы. Противник понес потери в живой силе и бронетехнике», — сказал он.

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На этом же направлении перехватили две ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. В операции задействовали расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3».

На Авдеевском направлении российские военные сбили беспилотник типа «Фурия», у населенного пункта Горняк уничтожили 10 единиц автомобильной техники и самоходное оружие калибра 155 миллиметров. На Марьинском направлении вывели из строя пять артиллерийских орудий, разбили опорный пункт украинского взвода и три огневых позиции минометчиков. В районе населенного пункта Победа сорвали две попытки ротации войск.

Украинские подразделения устроили беспорядочный обстрел Артемовска, не выбирая цели. Боец ЧВК «Вагнер» назвал это агонией противника.