Спецоперация 11 декабря 2023, 07:00 Ротацию ВСУ предотвратили у Золотой Нивы и Новодонецкого ВС России остановили три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины трижды безуспешно пытались провести ротацию войск у Золотой Нивы и Новодонецкого. Подразделения российских войск остановили замену, сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

По его информации, на Южно-Донецком направлении сорвали три попытки 58-й мотопехотной бригады ВСУ провести ротацию своих войск. Бои происходили около Золотой Нивы и Новодонецкого.

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Вблизи Урожайного российская артиллерия ударила по пунктам временной дислокации 58-й мотопехотной бригады ВСУ, в Новомихайловке — по скоплению сил и средств 79-й десантно-штурмовой бригады. Украинские позиции в районе Парасковиевки атаковала оперативно-тактическая авиация.

На Запорожском направлении командование ВСУ буквально бросило своих солдат на убой, заявил журналистам российский боец с позывным Медведь. По его словам, военных не предупреждали о реальном положении дел.