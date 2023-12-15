15 декабря 2023, 10:04
Ротацию подразделений ВСУ сорвали возле Новомихайловки, Старомайорского и Приютного
Минобороны: ВС России сорвали пять ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении
На Южно-Донецком направлении сорвали пять попыток Вооруженных сил Украины провести ротацию своих подразделений и уничтожили 10 огневых точек. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об этом РИА «Новости».
«Сорваны пять попыток противника провести ротацию боевиков на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», — сказал он.
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Боевые потери украинских войск составили до 90 убитыми и ранеными. Александр Гордеев сообщил, что они лишились 10 долговременных огневых точек и двух автомобилей.
На Донецком направлении в районе Клещеевки и Кирова в предыдущий день сообщали о шести отбитых атаках ВСУ и уничтожении техники. Противник лишился до 265 военнослужащих. Офицер Андрей Марочко заявил, что обстрелы из Часова Яра вели с огневых точек в жилом секторе. Он обвинил украинских военных в применении тактики «живого щита».
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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