Спецоперация 15 декабря 2023, 10:04 Ротацию подразделений ВСУ сорвали возле Новомихайловки, Старомайорского и Приютного Минобороны: ВС России сорвали пять ротаций ВСУ на Южно-Донецком направлении РИА «Новости»

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На Южно-Донецком направлении сорвали пять попыток Вооруженных сил Украины провести ротацию своих подразделений и уничтожили 10 огневых точек. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил об этом РИА «Новости».

«Сорваны пять попыток противника провести ротацию боевиков на переднем крае в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного», — сказал он.

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Боевые потери украинских войск составили до 90 убитыми и ранеными. Александр Гордеев сообщил, что они лишились 10 долговременных огневых точек и двух автомобилей.

На Донецком направлении в районе Клещеевки и Кирова в предыдущий день сообщали о шести отбитых атаках ВСУ и уничтожении техники. Противник лишился до 265 военнослужащих. Офицер Андрей Марочко заявил, что обстрелы из Часова Яра вели с огневых точек в жилом секторе. Он обвинил украинских военных в применении тактики «живого щита».