Спецоперация 10 марта 2024, 09:26 Рота ВСУ потеряла почти 90% солдат за полгода Украинский пленный Гуприн: с осени-2023 рота ВСУ потеряла почти 90% состава Официальный сайт президента Украины

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Рота в составе 58-й отдельной механизированной бригады ВСУ с 22 сентября 2023 года потеряла практически 90% личного состава. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский пленный Александр Гуприн.

Он пояснил, что 22 сентября роте поступило первое боевое распоряжение. На тот момент в ней числились около 100 человек. Сейчас осталось 14.

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«Да, потери большие. <…> У нас уже собирают с первой роты, со второй и с третьей роты. <…> [Из состава батальона] треть где-то осталась, если не меньше», — подчеркнул Гуприн.

Он добавил, что если «начинают брать уже мехводов и наводчиков», ясно, что военнослужащих не хватает.

Гуприн сдался в плен в марте 2024 года. Ранее он также признался журналистам, что в его подразделении рассчитывали на перемирие после назначения нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Пленный пояснил, что его предшественник Валерий Залужный вечно гнал военнослужащих «только вперед», да и от президента Украины Владимира Зеленского ждать шагов к мирным переговорам не приходилось, а вот на Сырского надеялись — говорили, что он может «договориться» с Зеленским и «уладить что-то».