Спецоперация 20 марта 2024, 02:59 Рота лейтенанта Киреева уничтожила пулеметный расчет и взяла в плен боевиков ВСУ Действия лейтенанта Киреева позволили улучшить тактическое положение ВС РФ РИА «Новости»

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Мотострелковая рота под командованием лейтенанта ВС РФ Алексея Киреева уничтожила пулеметный расчет ВСУ, захватила пленных и улучшила тактическое положение российских войск на одном из направлений. Об этом сообщило Минобороны России.

В ведомстве добавили, что грамотные действия офицера не позволили ВСУ организовать прорыв на удерживаемом его подразделением участке.

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Попытки украинских боевиков обойти российских мотострелков с фланга закончились провалом. Киреев сменил позицию и прицельным огнем из стрелкового оружия лично поразил вражеский пулеметный расчет. Оказавшийся отрезанным от основных сил противник сложил оружие и сдался в плен.

Ранее российские войска нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в приграничном районе с Белгородской областью. Разведка группировки войск «Запад» обнаружила диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков в лесу. Высокоточным ударом скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены.