02 сентября 2023, 12:18
Рост числа уклонистов на Украине объяснили в ДНР
Советник врио главы ДНР Гагин объяснил мотивы украинских уклонистов
Украинцы пытаются всеми способами избежать призыва на военную службу, потому что им нечего и некого защищать. Об этом РИА «Новости»заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Он обратил внимание на публикации в западных СМИ о том, что дезертирами уже стали тысячи украинцев.
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«Они не хотят идти в окопы и стараются всеми правдами и неправдами уклониться от защиты интересов страны, притвориться больными или покинуть страну. Они правы, ведь на фронте жизнь обычного обывателя длится часы», — сказал Гагин.
Советник Дениса Пушилина отметил, что украинцам некого защищать на фронте и они это прекрасно понимают.
«Глупо идти сюда ради Зеленского и его банды, которые всего лишь наживаются на крови собственного народа», — добавил он.
Ранее французские СМИ сообщили, что уклонение украинцев от мобилизации серьезно возмутило офис Зеленского, после чего он одним указом уволил всех руководителей областных военкоматов.
В конце июля Зеленский продлил до 15 ноября мобилизационный призыв с военным положением на Украине, писали «Известия».
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Украина
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