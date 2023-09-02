Спецоперация 02 сентября 2023, 12:18 Рост числа уклонистов на Украине объяснили в ДНР Советник врио главы ДНР Гагин объяснил мотивы украинских уклонистов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинцы пытаются всеми способами избежать призыва на военную службу, потому что им нечего и некого защищать. Об этом РИА «Новости»заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он обратил внимание на публикации в западных СМИ о том, что дезертирами уже стали тысячи украинцев.

Реклама

«Они не хотят идти в окопы и стараются всеми правдами и неправдами уклониться от защиты интересов страны, притвориться больными или покинуть страну. Они правы, ведь на фронте жизнь обычного обывателя длится часы», — сказал Гагин.

Советник Дениса Пушилина отметил, что украинцам некого защищать на фронте и они это прекрасно понимают.

«Глупо идти сюда ради Зеленского и его банды, которые всего лишь наживаются на крови собственного народа», — добавил он.

Ранее французские СМИ сообщили, что уклонение украинцев от мобилизации серьезно возмутило офис Зеленского, после чего он одним указом уволил всех руководителей областных военкоматов.

В конце июля Зеленский продлил до 15 ноября мобилизационный призыв с военным положением на Украине, писали «Известия».