Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области | 360°

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Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области

РИА «Новости»: в Херсонской области задержали планировавших теракт диверсантов

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Российские силовики задержали украинских диверсантов, которые готовили серию терактов в Херсонской области. Ими оказались националисты из «Правого сектора»* и «Национального корпуса»**, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Руководство диверсантами осуществляли кадровые сотрудники сил специальных операций и Службы безопасности Украины.

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«В результате проведенных оперативно-боевых мероприятий пресечена серия террористических актов на территории Херсонской области», — сообщил источник.

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В тайниках диверсантов силовики нашли противотанковые мины и взрыватели для них, ящики с автоматными боеприпасами, противопехотные осколочные мины, ящики с гранатами и тротиловыми шашками.

Они также обнаружили автоматы Калашникова и магазины к ним. Силовики нашли у диверсантов и приспособления для подрывных работ. Националисты рассчитывали нанести максимальный ущерб инфраструктуре и экономике региона, невзирая на местных жителей.

*«Правый сектор» — запрещенная в России террористическая организация.

**«Национальный корпус» — гражданское крыло полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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