Спецоперация 14 июня 2023, 03:04 Россию вынудили прекратить украинский конфликт вооруженным способом Путин: Россия не планировала крымских событий и спецоперацию Pxhere

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Россия не планировала ни крымских событий, ни специальной военной операции. Страна пытается прекратить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле.

«Мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооруженным способом», — заявил глава государства.

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Путин отметил, что США делают вид, что не боятся эскалации конфликта. При этом многие в Америке не хотят его продолжения. Победить в случае третьей мировой войны не сможет никто, подчеркнул президент.

Верховный главнокомандующий заверил, что граница Россия будет укреплена для защиты от атак с украинской территории. Кроме того, российская сторона может применить боеприпасы с обедненным ураном в ответ на использование их противником. В стране есть большие запасы с эти веществом.

Путин отметил, что ВС РФ, в отличие от украинских военных, избирательно бьют по целям, а не по жилым кварталам Украины.