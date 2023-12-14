Спецоперация 14 декабря 2023, 12:54 Россию вынудили начать спецоперацию на Украине Президент Путин: Россию вынудили начать СВО Пресс-служба Кремля

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Почти за два года цели СВО не изменились. Россию вынудили начать ее, сказал президент Владимир Путин на прямой линии.

Россия, по его словам, десятилетиями старалась во что бы то ни стало выстроить нормальные отношения с Украиной даже после госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти. Владимир Путин заявил, что перед спецоперацией произошло много событий. К ним причастны американцы и европейцы.

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«Вот это плюс безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив Украину в НАТО, все это привело к этой трагедии. Плюс еще кровавые события в Донбассе. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия», — сказал он.

Президент сказал, что украинцы и русские — единый народ. И то, что произошло, стало трагедией, похожей на гражданскую войну. Весь юго-восток Украины исторически оставался проссийским. Владимир Путин заявил, что нормализация отношений зависит не от России. По его словам, не она их испортила, а с ней.

Совмещенные пресс-конференция и прямая линия начались в Гостином Дворе. Президент подведет итоги и ответит на вопросы. Темы мероприятия — в трансляции «360».