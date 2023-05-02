Спецоперация 02 мая 2023, 09:21 Россию предупредили о возможном контрнаступлении ВСУ к 9 Мая Отставной подполковник НМ ЛНР Марочко: ВСУ могут начать контрнаступление к 9 Мая Официальный сайт президента Украины

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ВСУ могут попытаться омрачить России наступающий День Победы провокациями и контрнаступлением. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, сославшись на данные российской разведки.

Он добавил, что благоприятные погодные условия, которые сложатся к концу этой недели, могут позволить ВСУ в полной мере использовать вооружения и технику, отправленные странами НАТО.

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«Также с высокой долей вероятности противник попытается омрачить празднование Дня Победы», — констатировал Марочко.

По его словам, сейчас украинские военнослужащие накапливают материально-технические средства и формируют ударные группы для контрнаступления. Активная фаза «действий наступательного характера» со стороны ВСУ наиболее вероятна в конце этой — начале следующей недели, добавил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов пояснил «360», что украинские войска не готовы к контрнаступлению, но, скорее всего, будут вынуждены на него пойти из-за давления со стороны Запада. В любом случае атаки обречены на провал, добавил он.