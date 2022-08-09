Россию поразил цинизм Зеленского

Россию поражает цинизм украинского президента Владимира Зеленского, который обвинил российскую армию в якобы ударах по Запорожской атомной электростанции. Такое заявление сделал заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, выступая на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Его слова привел ТАСС.

«Поражает цинизм звучавших из Киева заявлений, в том числе [заявления] президента Зеленского о том, что удар по ЗАЭС нанесли российские войска. Создается впечатление, что здравый смысл нынешних украинских руководителей окончательно покинул», — отметил Вишневецкий.

Он подчеркнул, что украинские власти пытаются убедить мир, что российские войска обстреливают сами себя, так как именно ВС РФ охраняют станцию.

«При этом киевские пропагандисты еще и утверждают, что представитель российской госкорпорации „Росатом“ якобы координирует эти обстрелы с целью отсечь Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины», — дополнил замдиректора Департамента.

Он отметил, что эту «чудовищную ложь» подхватили спонсоры киевского режима.

Украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС 5 августа. ВСУ выпустили по станции 20 снарядов.