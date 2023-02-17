Спецоперация 17 февраля 2023, 10:05 Россию пообещали уничтожить за три месяца РИА «Новости»: секретарь СНБО Украины Данилов пообещал уничтожить Россию через три месяца РИА «Новости»

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Украинский конфликт обернется для России полным поражением. С таким заявлением в беседе с телезрителями выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, написало РИА «Новости».

По его словам, в ближайшие три месяца на фронте якобы произойдут решительные перемены в пользу ВСУ.

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«На фронте мы будем видеть совсем другую картину летом, я уверен. Посмотрим, где и чья будет земля», — сказал Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что в своем нынешнем виде Россия будет полностью демонтирована.

Журналист РИА «Новости» Давид Нармания пояснил, что украинское командование сделает ставку на военнослужащих, которые прошли обучение на западных военных базах. Также ВСУ получат большое количество артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны Patriot и немецких танков Leopard 2.

«Украина решила пехотой заменить недостачу артиллерии, но постоянная мобилизация уже сильно утомила население. Никого не вдохновляет пример обороны не имеющего для Украины стратегического значения Артемовска, где гибнет много людей», — подчеркнул колумнист.

Ранее Данилов призвал ВСУ уничтожать объекты на территории России, которые по его мнению наносят ущерб Украине.