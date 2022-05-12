Россию обстрелами не запугать

ФСБ сообщила о предотвращении терактов, которые готовили в Калининграде и Курской области граждане России, завербованные украинскими спецслужбами. Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов заявил, что такие попытки дестабилизировать ситуацию в стране будут, вероятно, продолжаться. Цель злоумышленников — посеять панику, на это же направлены и обстрелы приграничных регионов России со стороны Украины. Далее — прямая речь собеседника «360».

Полностью предотвратить теракты, к сожалению, невозможно ни в одной стране мира. Минимизировать угрозу возможно. У нас длинная граница с Украиной, были определенные партнерские отношения, перемещения трудовых мигрантов — с Украины очень большое количество людей приезжали работать в Россию. Соответственно, мы не можем знать, какое количество простых людей могли украинские спецслужбы обработать нужным им образом, сколько их было завербовано.

Мы же видим, что и граждан России они вербуют, то есть длительная работа велась ими против Российской Федерации. Но наши спецслужбы неплохо справляются с задачей. Сейчас усиливаются попытки ввести дестабилизацию, это ожидаемо. Ведь это делается для чего? Чтобы внести сомнения в умы граждан о правильности действий России. Но это нереально. Мы знаем, что 80% людей поддерживают решения властей РФ и запугать не получится.

Но попытки будут продолжаться. О происходящем нужно говорить, быть бдительными. Если есть подозрения, то действительно нужно докладывать спецслужбам. Они оперативно реагируют на все и справляются со своими задачами.

Обстрелы приграничных областей

Что касается ситуации в приграничных областях, нам нужно ожидать перелома в активной фазе боевых действий, тогда будет и меньше обстрелов.

Последствия обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области

По тем направлениям, откуда производятся обстрелы, нужно занимать позиции, проводить наступательные мероприятия, что и происходит. Как только войска выполнят поставленные задачи, тогда прекратятся и обстрелы, и именно тогда откроются и аэропорты, когда не будет угрозы обстрелов на юге России.

Последствия обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области

После взятия под полный контроль Донбасса и харьковского направления, днепропетровского, когда там наведут порядок, тогда можно ожидать прекращения обстрелов. Но по поводу угроз террористических атак — это нужно наблюдать и контролировать достаточно длительное время.

Референдумы о вхождении новых территорий

Я думаю, что сейчас наши официальные лица начинают делать заявления, что освобожденные области, которые заявляют о желании войти в РФ, смогут это сделать только после определенных референдумов и согласований. То, что заявил глава временной администрации Херсона, — это, конечно, хорошо, но если будут проведены мероприятия, как в Крыму, тогда это будет показано мировому сообществу. В этом случае я не вижу никаких препятствий для включения Херсонской области и других освобожденных от нацизма областей в состав РФ. Если такие области не заходят после освобождения возвращаться в бандеровскую Украину и большинство граждан проголосуют за вступление в Россию, я бы всех принимал.

Те компании и банки, которые попали под западные санкции, могут развиваться на этих территориях. И, соответственно, Запад нам тут не указ. У нас все руки развязаны, это очевидно. Будет передел мироустройства, новые договоренности — либо сядем мы за стол переговоров, либо будем ограничивать зоны влияния и держать друг друга в напряжении до момента, когда кризисная ситуация разрешится.

Нужно принимать [новые области в состав РФ], не смотреть ни на кого, развивать русский мир, усиливать его. Это наш форпост. Мы продвигаем свою зону безопасности и свои интересы. Запад и НАТО не стали нам давать гарантии безопасности, они не выполнили условия непродвижения на восток. Ну что, значит, теперь мы будем играть по своим правилам, а они будут вынуждены считаться и принимать эти правила рано или поздно.