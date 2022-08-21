Попытка западных стран изолировать Россию полностью провалились, эти планы невозможно выполнить. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Если говорить о нашей стране, то Россию невозможно изолировать. Мы самая крупная страна на планете, крупнейшая ядерная держала, — заявил он.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что у России огромный потенциал в промышленности и передовой науке.

«Скажу лишь, что наши друзья остались друзьями и давление со всех сторон на эти отношения не повлияло», — заключил министр.

Накануне Шойгу объяснил причины начала специальной операции на Украине. По его словам, над национальной безопасностью России нависла серьезная угроза, созданная украинскими властями.

Также министр обороны расценил разговоры о возможном запрете въезда россиян в Европу как признак нацистской политики.