Спецоперация 10 августа 2023, 12:51 «Россию не перемочь». Пленный боец ВСУ заявил, что на Украине почти не осталось мужчин Пленный боец ВСУ Романюк: на Украине почти не осталось мужчин Freepik

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На Украине почти не осталось мужчин, которые могут вести боевые действия, сообщил РИА «Новости» пленный военнослужащий ВСУ Юрий Романюк. По его словам, многие украинцы не питают к россиянам враждебных чувств и хотят скорейшего завершения конфликта, считают, что «лучше бы пришла Россия».

«Люди хотят мира. С кем сражаться? С Россией? Как перемочь большую ядерную державу?» — рассудил Романюк.

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Он отметил, что многие мужчины, у которых была такая возможность, сбежали за границу, так что на Украине мобилизуют пожилых и больных. По оценкам пленного, «еще месяц-два — и добьют всех, никого не будет».

Собеседник агентства скептически отозвался о заявлениях Украины в СМИ о том, что у ВСУ «все идет по плану». Он признался, что никакого плана не видит и не верит, что западное оружие как-то поможет.

Мужчина попал в плен в начале августа в Старомайорске ДНР. Донецкие военные отнеслись к нему и другим пленным лояльно, кормили и поили, что приятно его удивило.

Романюк также рассказал, что много лет работал в России, в Ханты-Мансийском автономном округе и его «никто никогда не обижал».