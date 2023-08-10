10 августа 2023, 12:51
«Россию не перемочь». Пленный боец ВСУ заявил, что на Украине почти не осталось мужчин
Пленный боец ВСУ Романюк: на Украине почти не осталось мужчин
На Украине почти не осталось мужчин, которые могут вести боевые действия, сообщил РИА «Новости» пленный военнослужащий ВСУ Юрий Романюк. По его словам, многие украинцы не питают к россиянам враждебных чувств и хотят скорейшего завершения конфликта, считают, что «лучше бы пришла Россия».
«Люди хотят мира. С кем сражаться? С Россией? Как перемочь большую ядерную державу?» — рассудил Романюк.
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Он отметил, что многие мужчины, у которых была такая возможность, сбежали за границу, так что на Украине мобилизуют пожилых и больных. По оценкам пленного, «еще месяц-два — и добьют всех, никого не будет».
Собеседник агентства скептически отозвался о заявлениях Украины в СМИ о том, что у ВСУ «все идет по плану». Он признался, что никакого плана не видит и не верит, что западное оружие как-то поможет.
Мужчина попал в плен в начале августа в Старомайорске ДНР. Донецкие военные отнеслись к нему и другим пленным лояльно, кормили и поили, что приятно его удивило.
Романюк также рассказал, что много лет работал в России, в Ханты-Мансийском автономном округе и его «никто никогда не обижал».
ВСУ
Украина
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