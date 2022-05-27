Джонсон призвал передать Украине РСЗО для защиты от «жестокой российской артиллерии»

Украине нужно предоставить реактивные системы залпового огня, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, это даст возможность ВСУ защититься «от очень жестокой российской артиллерии», написал Bloomberg.

«Жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении», — добавил Джонсон.

Ранее он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать антироссийский военный союз. В этот международный альянс, по его словам, могли бы войти страны, недовольные политикой Евросоюза против России.

По данным телеканала CNN, на следующей неделе власти США собираются объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него могут войти реактивные системы залпового огня. Дальность действия РСЗО, которые интересуют власти Украины, может достигать 300 километров, уточнил источник телеканала.

Зеленский просил США дать Украине РСЗО уже несколько недель. Президент США Джо Байден отказывал из опасений, что ВСУ могут использовать оружие для ударов по территории России.