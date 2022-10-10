Российского посла вызвали в МИД Молдавии | 360°

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Российского посла вызвали в МИД Молдавии

МИД Молдавии вызвал посла РФ Васнецова из-за полета крылатых ракет над республикой

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Министерство иностранных дел Молдавии вызвало на встречу посла России Олега Васнецова из-за пролета над республикой трех крылатых ракет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

МИД  намерен получить от Васнецова объяснения в связи с якобы запуском российскими военными трех крылатых ракет со стороны акватории Черного моря.

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«Ракеты выпустили с военных кораблей в Черном море, они прошли транзитом через Молдавию в районах населенных пунктов Колбасна и Сороки», — заявили в молдавском МИД.

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Глава МИД республики Нику Попеску отметил, что руководство страны сочло пролет снарядов событием, которое создает дополнительную нестабильность и напряженность.

«Нарушение воздушного пространства Молдавии совершенно недопустимо. Это очень прискорбный и серьезный  инцидент», — добавили в ведомстве.

Кроме того, Министерство обороны Молдавии сообщило, что пограничники обнаружили три ракеты, пролетевших в небе над республикой с 8.30 до 9.00 утра в понедельник.

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