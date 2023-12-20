Спецоперация 20 декабря 2023, 09:46 Российского бойца спас смартфон от пули снайпера Смартфон спас жизнь российскому военнослужащему в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Смартфон спас жизнь российскому военнослужащему от смертельного ранения в зоне спецоперации. Об этом написал Telegram-канал «Работайте, братья!».

Оказалось, что снайперская пуля проскочила между пластин бронежилета и попала в лежащий в кармане телефон.

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«Я услышал хлопок, был всего один выстрел. Больше ни взрывов, ни разрывов после этого не было. Пуля застряла в телефоне», — сказал военнослужащий.

Он считает, что был в шаге от смерти.

Ранее в зоне спецоперации нательный крест бойца остановил пулю, приняв на себя удар. Благодаря религиозному символу солдат остался жив.

Еще об одном интересном случае стало известно накануне. Военнослужащий спас тяжело раненого товарища, буквально уворачиваясь от гранат, сброшенных украинскими дронами.