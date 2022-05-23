Российские средства ПВО отразили провокацию ВСУ в Курской области

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью не допустили провокации со стороны Украины в Рыльском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава района Андрей Лисман.

«Ночью в Рыльском районе средства ПВО российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и ликвидированы», — написал он.

Также Лисман предупредил местных жителей, что военнослужащие РФ на полигонах Рыльского района каждый день проводят учебные стрельбы из разных видов оружия.

В последнее время украинские националисты ведут активный обстрел населенных пунктов Курской области. Так, 19 мая ВСУ нанесли минометный удар по деревне Теткино, сообщал губернатор региона Роман Старовойт.

Также два дня спустя под обстрел попали населенные пункты Дроновка и Алексеевка.