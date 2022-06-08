Российское посольство предупредило об угрозе оружейной эскалации на Украине

Предоставление Украине американских артиллерийских систем может обернуться оружейной эскалацией. Об этом предупредило посольство России в Вашингтоне.

«Администрация демонстрирует безответственность и в отношении передачи Украине дальнобойных артиллерийских систем. Главный риск — эскалация конфликта, в случае если ВСУ будут использовать эти комплексы для нанесения ударов по территории Российской Федерации», — заявило диппредставительство в своем Telegram-канале.

Как подчеркнули в посольстве, подобные действия могут привести к непредсказуемым последствиям. При этом США делают вид, что не замечают очевидную угрозу попадания оружия в руки террористов и национал-радикалов. Причем речь идет не только об украинской территории, но и других странах.

«Массированные поставки киевскому режиму вооружений, военной техники и боеприпасов свидетельствует об отходе США от продвигаемых ими международных принципов сдержанности при передаче продукции военного назначения в зоны конфликтов», — отметили в сообщении.

По словам посольства, двойные стандарты США подрывают доверие к стране как участнице многосторонних экспортно-контрольных механизмов.