Российское посольство обвинило США в демонизации военных РФ

Заявления США о разжигании геноцида на Украине являются частью кампании по демонизации российских военных. С таким заявлением выступило посольство РФ в Вашингтоне.

«Обратили внимание на тиражируемый в американских СМИ доклад НПО New Lines Institute for Strategy and Policy, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине. Очередные русофобские инсинуации — часть срежиссированной Западом кампании по демонизации российских ВС», — написала российская дипмиссия в соцсети.

По словам посольства, на местах дела обстоят совсем иначе. Военнослужащие России не прекращают наращивать доставку гуманитарной помощи в освобожденные от националистов районы Украины.

«Для обеспечения нужд населения были направлены сотри тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости», — уточнили в сообщении.

Также дипломаты заверили, что российская сторона гарантирует безопасность гуманитарных коридоров. Местных жителей продолжают эвакуировать из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР. Людей вывозят ежедневно.