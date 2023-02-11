Спецоперация 11 февраля 2023, 13:43 Российским военным удалось продвинуться на два километра на кременском участке Разведчики ЗВО рассказали о продвижении на 2 километра на кременском участке РИА «Новости»

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В Донбассе разведчикам Западного военного округа удалось продвинуться на два километра на кременском участке боевых действий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента.

«За три дня более чем на два километра было продвижение, не только здесь, а и на всех участках [в этом районе]», — отметил разведчик ЗВО.

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Он уточнил, что российские военные зачистили значительную территорию леса.

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что под Кременной украинские боевики начали активно применять дроны с кустарными боеприпасами.

По его словам, чаще прибегать к атакам при помощи БПЛА ВСУ позволяют новые поставки и благоприятные погодные условия.

Временно исполняющий обязанности главы ЛРН Леонид Пасечник охарактеризовал положение дел на линии фронта в республике как непростое, причем не только в Сватовско-Кременском районе.