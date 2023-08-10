Спецоперация 10 августа 2023, 21:13 Российским военным осталось несколько километров до Купянска — ВГА Харьковской области Глава ВГА Харьковской области Ганчев: ВС РФ до Купянска осталось несколько километров Викимедиа

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Российские военнослужащие активно занимают позиции ВСУ на Купянском направлении. Об этом в эфире «Соловьев. Live» заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, нашим солдатам осталось всего несколько километров, и они будут в Купянске.

«Уже считанные километры. Занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции», — сказал Ганчев.

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Он объяснил, что во время украинских контратак враг получает отпор, и российским силам удается занять их позиции. Если они удобны со стратегической точки зрения, то военные формируют и выравнивают линию обороны.

«Я уверен, что в ближайшее время выровняется линия фронта для масштабного наступления на Харьков», — добавил Ганчев.

Ранее стало известно, что власти Купянского района подписали распоряжение о проведении обязательной эвакуации жителей 37 населенных пунктов. В Минобороны РФ 10 августа сообщили, что штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили свои позиции на Купянском направлении «по переднему краю».