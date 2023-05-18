Спецоперация 18 мая 2023, 10:21 Российским военным осталось несколько дней или даже часов до взятия Артемовска — Bild Bild: Россия освободит Артемовск через несколько дней или даже часов РИА «Новости»

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Артемовск находится под контролем России на 99%. До полного взятия города осталось не более 48 часов, написала газета Bild.

«После более чем восьми месяцев ожесточенных боев российской армии осталось всего несколько дней или даже часов до полного захвата бывшего города Бахмут (украинское название Артемовска — прим. ред.)», — сообщило издание.

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Под контролем Украины лишь одна сторона улицы в западной части города.

Солдаты из Вооруженных сил Украины (ВСУ) признавались, что ситуация под Артемовском настолько катастрофична, что украинское командование направляет туда только добровольцев, писало ИА Ura.ru.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» рассказывал, что вагнеровцы быстро отработали по позициям ВСУ, заставив противника бежать. Украинские военные прикрывались мирными жителями Артемовска, когда уходили.

Батальон белорусских наемников «Волат» полка имени Калиновского понес серьезные потери при попытке прорвать российские позиции в Артемовске.